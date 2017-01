Jo De Peuter neemt afscheid van de vzw Shopping & Centrum Roeselare

Jo De Peuter maakte van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken voor de jarenlange inzet. "Ik kijk met vooral veel dankbaarheid terug op mijn periode bij de centrumstraten. Geleidelijk aan ben ik mij beginnen engageren, op een moment dat iedere straat nog een comité had. Na verloop van tijd is er eenheid gekomen en konden we spreken van één vzw. Het was een periode met hoogtes en laagtes, maar ik denk dat we heel veel bereikt hebben."

Hij was voorzitter sinds 2011, eerst samen met Steven Caes en later met Filip Van Heghe, die voorlopig alleen verder gaat. "Jo heeft de afgelopen jaren heel wat betekend voor onze organisatie", vertelt centrummanager Alex Leupe. "We hebben begrip voor zijn beslissing en weten dat we steeds op hem beroep kunnen doen voor raad. Hij is misschien geen voorzitter meer, maar we blijven zeker on speaking terms", klinkt het.

(TD)