Jean-Pierre Van Rossem openhartig over zijn leven: "Wat ben ik een ongelooflijke stommekloot geweest"

Bruggeling Jean-Pierre Van Rossem (71) woont tegenwoordig in Oostende en liet recent verstaan dat hij tot euthanasie zou willen overgaan. Hij werkt momenteel aan een boek dat de wereldcrisis uitlegt, maar eens dat af is hoeft het voor hem niet meer - het boek hoeft zelfs niet eens te worden uitgegeven. "Als ik vijftig meter stap, dan verga ik van de pijn in mijn benen", vertelde hij zondag in een lang en openhartig interview op Radio 2. "Hugo Claus, een goeie vriend van me, heeft toch ook euthanasie aangevraagd? Ik denk dat ik daar ook recht op heb."

