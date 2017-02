Jaimie Deblieck uit Roeselare is enige West-Vlaming in finale Mister Gay Belgium

In het Felixpakhuis in Antwerpen werd donderdagavond de vijfde verkiezing van Mister Gay Belgium voorgesteld. Ook dit jaar werden er terug twaalf kandidaten geselecteerd uit heel Vlaanderen. Slechts één West-Vlaming raakte door alle proeven. Aan de oproep om Raf Van Puymbroeck op te volgen als Mister Gay Belgium gaven meer dan 145 mannen een positief gevolg. Zij verschenen op zaterdag 21 januari op het vakantiedomein Sunparks in Mol voor een professionele jury, waar na tal van proeven en evaluaties de Gouden 12 finalisten werden geselecteerd.

De 18-jarige Jaimie Deblieck uit Roeselare is de enige West-Vlaming die de eindselectie haalde. Jaimie studeert voor tuinbouwer en heeft zich sinds 2013 geout. Zijn thema om deel te nemen aan deze verkiezing is acceptatie van LGBT'ers (lesbisch, gay, biseksueel en transgender) op de werkvloer.

(PADI)