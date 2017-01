Jabbeke: "Ik ronselde stemmen tot in Antwerpen"

Vanuit het niets werd Hannelore Vens de voorbije maanden een bekend gezicht. Niet alleen in de gemeente, maar in heel Vlaanderen. Het meisje 'met de twee protheses onder een minirok' was campagnegezicht voor de StuBru-actie Music For Life. "Een ervaring die ik zonder mijn ongeval wellicht nooit zou gehad hebben", klinkt het.