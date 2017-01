Jaarboek 2016 geeft geheimen over Deerlijk prijs

"Het is elk jaar een blijde gebeurtenis als het boek gepresenteerd wordt. Sympathisanten kijken wat graag naar de foto's en inhoud. Het is als het ware een film over 2016. Het meest merkwaardige is dat het al de 23ste jaar op rij is dat zo'n boek is samengesteld", vertelde burgemeester Croes bij de voorstelling.

Uitgever Marnix Van Heule en samensteller Marc Vergote straalden. "Veertien dagen na de jaarwisseling kan het boek voorgesteld worden. Dit is vroeger dan andere jaren. De verkoop start vrijdag en de prijs blijft 10 euro."

De jaarboekenreeks is merkwaardig. "Deerlijk, met zijn vele wijken en activiteiten, is een ideale entiteit om zoiets samen te stellen", weet de uitgever nog.

(MV)