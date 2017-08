Izegemse Vlasbloemstraat wordt speelstraat

Iedere inwoner die in een straat woont waar bijna uitsluitend woningen gelegen zijn, waar de snelheidslimiet 50 km per uur is en waar De Lijn niet passeert, kan een aanvraag indienen om in de vakantieperiode een speelstraat in te richten. Enkele koppels in de Vlasbloemstraat namen het initiatief. De hele maand augustus zetten ze dranghekken om het verkeer te weren en kunnen de kindjes zorgeloos op straat spelen.

"We dachten er al een tijdje om iets te doen samen. Er is veel over gepraat tussen de bewoners en uiteindelijk hebben we dit initiatief genomen", vertelt Frederik Schacht, een van de papa's. De gezinnen denken eraan om op het einde van de maand ook nog samen een barbecue te doen.