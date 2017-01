Izegem: "We willen t'Hoornaerts een niveau hoger tillen"

Bart Hoornaert mag zich een jaar lang de Krak van Izegem noemen. De culinaire duizendpoot verdiende zijn strepen in het twee sterrenrestaurant La Durée en stapte nu, samen met zijn broer Stijn, in de familiezaak t'Hoornaerts. "Onze familie is al vijf generaties lang verbonden met Kachtem", zegt Bart trots.