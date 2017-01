Izegem in laatste rechte lijn voor openstelling domein Blauwhuis

Alhoewel de deal nog niet 100 procent rond is, kondigde burgemeester Bert Maertens het al met enige trots aan op de nieuwjaarsreceptie voor het personeel: nog dit jaar gaat het domein Blauwhuis open voor het publiek. Dat zal een historisch moment worden, want welke Izegemnaar kent het Blauwhuis niet? En wie heeft er al zolang niet van gedroomd om deze prachtige oase van groen en rust midden in het stadscentrum vrij te kunnen betreden?