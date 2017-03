Inwoners van Nieuwpoort kunnen boodschap kwijt in 'tijdscapsule' naar 2117

Eind deze maand komt op het Marktplein, nabij de afbeelding van de stadszegel die ingebed zit in de verharding van het plein, een statige zilverlinde. De boom is 12 jaar oud, 8 meter hoog, weegt 8 ton en heeft een kluitomtrek van maar liefst 7,5 meter. De volwassen boom krijgt rondom een houten zitbank en wordt via een uplight belicht. Nieuwpoort betaalt er 6.500 euro voor.

De boom heeft een gemiddelde levensduur van 100 jaar. Het stadsbestuur lanceert daarom een oproep naar de bevolking om een bericht na te laten aan hun nazaten. Onder de kluit zal een zogenaamde 'tijdscapsule' worden gelegd, gevuld met boodschappen van de huidige Nieuwpoortenaars aan de toekomstige bewoners in 2117. Dat kan een foto zijn, maar ook een geschreven boodschap. Bij de dienst toerisme en aan de infobalie in het stadhuis kun je een standaardkaart ophalen, waar de boodschap op vermeld kan worden. De kaarten en foto's worden ingezameld tot uiterlijk eind maart en kunnen bij dezelfde stadsdienst worden afgegeven.

Naast de grote zilverlinde komen er op het Marktplein, aan de zijde van het Sint-Bernarduscollege, op het voetpad drie kleinere zilverlindes die in kubusvorm zullen gesnoeid zijn. In het najaar komen er nog een tiental bomen extra.

(FJA)