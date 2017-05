Inwoners van Jabbeke protesteren tegen komst van paintballterrein

"Al verschillende keren kwam onze straat in het nieuws waarbij de omgeving op één of andere manier een andere bestemming zou krijgen", staat te lezen in hun persbericht. "We denken hierbij aan de inplanting van een motocrossterein en enkele jaren geleden nog een industriezone, waar allerhande bedrijven zich zouden kunnen komen vestigen. Uiteindelijk heeft de redelijkheid het gehaald, weliswaar onder druk van de publieke opinie. En vandaag staan we terug voor een inplanting, weliswaar op kleinere schaal, maar met niet minder impact op het leefmilieu."

Nieuwe verkaveling

"In de omgeving van het station van Jabbeke werd recentelijk een nieuwe verkaveling ingepland en bebouwd. Uiteraard zijn het gezinnen met jonge kinderen die hier kozen voor de ideale ligging en de rust. Het was voor velen een weloverwogen investering. De kopers baseerden zich op het Bijzonder Plan van Aanleg, dat beschreef dat ze als buren ambachtelijke bedrijven zouden krijgen. Kleine kmo's waar tijdens de weekends de rust zeker aanwezig zou zijn. Ook vertrouwden zij erop geen geluidshinder te ondervinden. Bij het bekijken van de huidige plannen die momenteel nog ter inzage liggen op het gemeentehuis kunnen we vaststellen dat er nu een zone wordt voorbehouden voor recreatie onder de vorm van paintball."

Bezwaar

"In de notulen van de gemeenteraad wordt gesproken van schietstanden met het gebruik van loodjesgeweren. Sommige leden van de gemeenteraad vergelijken deze activiteiten met een schietkraam op de kermis. Maar de realiteit is totaal anders. De paintballactiviteiten zullen zowel binnen als buiten ontwikkeld worden, waarbij er een vorm van oorlogsgeweld gedurende enkele uren zal opgevoerd worden, met als directe toeschouwers de bewoners met jonge kinderen. De buurt vreest uiteraard voor een grote lawaaihinder. In het verslag van de gemeenteraad kunnen we lezen dat er groepen zullen aangetrokken worden om in deze omgeving teambuildingactiviteiten te ontwikkelen. Daarnaast wordt voorzien in een clublokaal met horeca-activiteiten en bijhorend terras, waar tot 's avonds laat de overwinning zal gevierd worden. De bewoners kunnen nog tot 25 mei een bezwaar indienen tegen dit RUP. Maar zoals steeds hebben de inwoners vertrouwen in hun bestuur en hopen ze op een goede en duidelijke communicatie."