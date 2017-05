Inwoners Moorsele willen netheid en beter onderhoud van het groen

Netheid en het groen beter onderhouden. Het is de rode draad in een bewonersenquête door Open Vld Moorslede. In de loop van vorig organiseerden de liberalen een deurhangeractie. Tijdens de week werden deurhangers gedeponeerd in alle brievenbussen van Moorslede met daarop een aantal vragen over het beleid van het gemeentebestuur.