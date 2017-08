Ingelmunsternaar Dario Hochepied (46) sterft in Spanje aan bacteriële infectie

Een droomreis is een echte nachtmerrie geworden. Dario Hochepied en zijn echtgenote Belinda Degrendel genoten in Spanje met volle teugen toen Dario plots getroffen werd door een bacteriële infectie. Twee dagen later overleed hij in een ziekenhuis in Malaga.