Infrastructuurwerken woonzone Losschaert gestart

Woensdagnamiddag werden de infrastructuurwerken van de nieuwe woonzone Losschaert officieel gestart.

"Het project creëert een gevarieerd aanbod. Ik denk aan bouwkavels voor koppelwoningen, aan sociale woningen en grondgebonden woningen en appartementen.", zegt Tine Claeys van Leiedal.

In een eerste fase verkoopt Leiedal er 16 kavels van zo'n 300 tot 475 m² voor halfopen bebouwing. Ook de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard zal er 34 sociale huurwoningen bouwen. Luc Vanhulle, directeur van Eigen Haard: "Het bouwdossier is momenteel in volle voorbereiding en we denken de aanbesteding midden 2017 te kunnen voltooien. Eens de infrastructuurwerken klaar, zou de bouw kunnen starten."

De infrastructuurwerken zijn dus gestart en zullen ongeveer 9 maanden in beslag nemen. Na voltooiing van de wegeniswerken, eind 2017, start de verkoop van de bouwkavels. Halfweg september plant men nog een infovergadering. De interesse zou volgens Leiedal nu al groot zijn.

(GVH)