"In Huyse Kenhoft bloeien mensen open"

De dagen in Huyse Kenhoft in Tielt zijn vaak een voorbereiding op een verhuizing naar het woonzorgcentrum, veel van de bezoekers staan op de wachtlijst. "We begeleiden in de overstap", zegt Véronique Desplenter. "Ook met dementerende personen praten we over wat er gebeurt. Het maakt de stap kleiner." We gingen luisteren naar de verhalen in Huyse Kenhoft.