In de woestijn leert men zijn vrienden kennen!

Ben ik de eerste week goed door gekomen? Jazeker. De eerste avond al, een kaas en wijn dinertje. In mijn geval zonder Château La Marzelle of andere exquise wijnen maar met Spa.Bruis wel te verstaan. Een businesslunch op donderdag middag met water? Fluitje van een cent als je geen wijn bestelt. Een receptie kan gerust met water of cola zero.

Spijtig dat men dat wel veelal eerst moet vragen. Talrijk zijn de recepties waar men klaar staat met champagne, cava en fruitsap. Water? In geen velden of wegen te bekennen. En als je het aan de ober vraagt dan is het dikwijls precies of je van een andere planeet komt.

Delen Het ergste wat ik gehoord heb deze week? Je bent wel aangenamer als je iets gedronken hebt

Nadelen? Eigenlijk niet. Ik ondervind geen afkickverschijnselen. Voordelen? Ik ben een paar kilo vermagerd en voel mij een stuk fitter. Kan ook zijn omdat ik de laatste tijd meer op mijn voeding let natuurlijk.

Er moet mij echter één iets van het hart. Al die meningen... Al die opmerkingen... Het ergste wat ik gehoord heb deze week? Je bent wel aangenamer als je iets gedronken hebt. Wil dat dan zeggen dat ik niet aangenaam ben als ik niets gedronken heb?

Of, jij gaat dat toch niet volhouden. En maar proberen. Een glas wijn voor je neus zetten. Foto's doorsturen waarop je staat met een glas in de hand. In de droogte leert men zijn vrienden echt kennen of zijn echte vrienden kennen. Mij sterkt het alleen maar om verder vol te houden.

Tot volgende week.