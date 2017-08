IN BEELD 't Vijfde Wiel loodst 2.500 enthousiaste fietsers door Heule en omstreken

De Landelijke Gilde is in West-Vlaanderen in twaalf regio's verdeeld en 't Vijfde Wiel wordt telkens in een andere regio georganiseerd. Dit jaar was opnieuw de beurt aan regio Kortrijk. De Landelijke Gilden Sint-Katrien Heule, Lendelede en Hulste-Bavikhove sloegen de handen in elkaar voor de praktische organisatie.

Zo'n 180 vrijwilligers zorgden voor een vlot verloop. Start en aankomst waren in de Groothandelsmarkt in Heule. Als fietser kon je kiezen tussen 30, 45 of 65 km. In de twee stopplaatsen - bij Aveve in Lendelede en bij het loonwerkbedrijf Donckele in Bavikhove - kon men niet alleen terecht voor spijs en drank maar elektrische fietsen konden er ook 'bijtanken'.

De deelnemers werden opgeroepen om onderweg aandacht te hebben voor het milieu. Zo werden recent bij heel wat landbouwbedrijven 'bermbordjes' tegen zwerfvuil geplaatst.

De organisatoren blikken uiteindelijk tevreden terug en ook de deelnemers waren tevreden. De tochten liepen langs mooie en rustige landelijke wegen. "Toen men hoorde dat 't Vijfde Wiel dit jaar in de regio Kortrijk plaatshad, dachten velen al dat ze vooral tussen bewoning zouden fietsen", zegt Luc Veramme van de organisatie. "maar niets was minder waar!"

(NOM/Foto's NOM)