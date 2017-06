IN BEELD Schoon volk op de opening van Pulobar in Izegem

Pulobar in Ardooie was vorig jaar een grote hype in onze provincie. Dit jaar slaat de organisatie zijn tenten op in Izegem, waar het minstens op een evenaring van dat succes mikt. Donderdagavond werd de zomerbar officieel geopend en onze fotografe mengde zich tussen de feestvierders.