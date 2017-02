IN BEELD Rouwhoekje in klasje van verongelukte Yamen (6)

De bestuurder van de vrachtwagen was eerst gestopt om andere mensen over te laten, maar had het jongetje daarna niet opgemerkt.

De kleuter- en basisschool Sint-Lodewijkscollege uit Sint-Andries is in diepe rouw. Het ongeval waarbij één van hun kleuters het leven liet, hakt hard op de leerkrachten en leerlingen in. "Een onwerkelijk drama", aldus directeur Marc Slosse.

Elke dag steken heel wat ouders en kinderen de Gistelsteenweg in Sint-Andries (Brugge) over naar de kleuter- en basisschool Sint-Lodewijkscollege. Maar woensdagmorgen even na 8 uur ging het gruwelijk mis. Heel wat ouders en leerlingen zagen hoe de zesjarige Yamen S. op het zebrapad door een vrachtwagen werd aangereden. "Hij was nochtans flink van zijn fietsje gestapt en wandelde over", zegt een getuige. "Het was vreselijk om te zien."

Een vrachtwagenchauffeur was aan het zebrapad gestopt om een groep ouders en kinderen over te laten. De kleine Yamen stak achter dat groepje mee over. Maar dat had de chauffeur niet gezien. Hij dacht dat iedereen voorbij was en vertrok opnieuw. Yamen belandde voor het oog van zijn moeder onder de vrachtwagen. Enkele ouders begonnen met de reanimatie tot de hulpdiensten er waren. Maar in het ziekenhuis verloor het jongetje de strijd.

De aangeslagen leerlingen, leerkrachten en ouders werden onmiddellijk in de school opgevangen. Medewerkers van het CLB en van slachtofferhulp schoten de school tegemoet. "Het was straf om te zien hoe we plots helemaal omkaderd werden", zegt Marc Slosse. "Een heel mechanisme kwam plots op gang om ons te steunen. Daar heeft iedereen veel aan gehad."

Kleuterleidster Veronique Staelens ontfermde zich over haar kleuters van de derde kleuterklas, het klasje van Yamen. "Ze wisten wel al dat er iets gebeurd was. En ze hadden mij en de andere kleuterleidster wel zien huilen. Maar ze beseften nog niet echt wat er gaande was", vertelt ze. "Het was het lastigste moment in mijn carrière, maar ik dacht onmiddellijk aan de kindjes. Zij moesten zo goed mogelijk opgevangen worden."

Om zowel de klasgenootjes als de andere leerlingen vandaag zo goed mogelijk op te vangen zal de school een rouwkoffer gebruiken. Daarin zullen kinderen aan de hand van verschillende boekjes leren omgaan met hun verdriet. "De klasgenootjes van Yamen zijn nog een beetje klein om goed te beseffen wat er gebeurd is", zegt Veronique. "Maar toen ik ze het nieuws moest brengen dat hij het niet gehaald had, was het toch muisstil. Het woord 'overleden' begrepen ze niet, maar ze begrepen wel dat het heel ernstig was. Maar kinderen zijn daar heel rekbaar in. Zij kunnen kort erna weer aan het spelen zijn."

Aan de school werden gisteren al enkele bloemen neergelegd. En de leerkrachten richtten gistermiddag een rouwkamer in. Daar gaven enkele kinderen al tekeningen en kunstwerkjes af. Er ligt ook een rouwregister voor wie zijn medeleven wil betuigen. De kleine Yamen was pas sinds oktober met zijn gezin in België, maar had al enkele harten gestolen. "Hij was altijd opgewekt", zegt Veronique. "Communiceren was niet altijd makkelijk, maar hij kende wel al enkele woorden. En het was een pienter jongetje. Hij pikte alles heel erg snel op."

"Yamen was een lief jongetje dat zo aan het openbloeien was in zijn nieuwe thuis. Alle kindjes hebben hem onmiddellijk met open armen ontvangen. Ze zagen hem graag", voegt kleuterleidster Stien De Ruytter eraan toe

De moeder van Yamen verloor haar man al in haar thuisland Syrië en trok enkele maanden geleden met haar vijf kinderen naar België. "Echt een voorbeeld", zegt directeur Slosse. "Die vrouw deed echt haar best om zich te integreren. Ze wou altijd in het Nederlands aangesproken worden. Zo zou ze de taal het snelst leren."

De school zal de komende dagen opvang voor zowel de leerkrachten als de leerlingen voorzien. "Het is moeilijk in te schatten welke kinderen daar precies nood aan zullen hebben", zegt de directeur. "Ik denk dat vooral degene die het hebben zien gebeuren goed opgevolgd moeten worden. Er zullen ook twee mensen beschikbaar zijn voor leerlingen of leerkrachten die het even nodig hebben."

