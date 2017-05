IN BEELD KW kaapt nu ook de Baltische zee

Dag 1: inschepen in Kopenhagen

Onder de even deskundige als enthousiaste leiding van Kim, Kelly en Rudy van Thalassa Reizen en Cruises melden we ons midden in de nacht voor de start van deze intrigerende cruise naar de Baltische Staten. De busrit van Roeselare naar Zaventem en de vliegreis naar Kopenhagen verlopen rimpelloos. Kopenhagen is de eerste stad die we 'aandoen', even kort als krachtig. In de Deense hoofdstad genieten we aan het koninklijk paleis Amaliënborg van de plechtige wissel van de koninklijke wacht en verdringen we elkaar voor het obligate kiekje aan het pittoreske beeld van De Kleine Zeemeermin. In de vooravond kunnen we aan boord, vlot en professioneel. Een eerste lekkere maaltijd en enkele aangename gesprekken aan tafel later, kan iedereen zijn kajuit in voor de eerste nacht op zee. Slapen op het water is ronduit zalig.

Dag 2 en 7: genieten, genieten en genieten op zee

Goed gezien: na de lange eerste reisdag en net voor het ontschepen, kunnen we met zijn allen voluit gebruik maken van alle troeven van dit immense schip. 13 verdiepingen, een cinemazaal, een theaterzaal, een casino, een looppiste, twee zwembaden, een klimmuur, vijf restaurants, nog meer bars en vooral een prikkelende lentezon. Meer moet dat niet zijn voor de lezers van KW om de reis goed in te zetten en af te ronden. Het is genieten, genieten en blijven genieten.

Dag 3: prachtig binnen varen in Stockholm

De eerste stop na goed 36 uur varen, is Stockholm. De mooie Zweedse hoofdstad laat zich in al zijn schoonheid bewonderen bij het binnen varen. De kapitein van het schip is duidelijk in zijn boodschap aan de passagiers: "Na al die jaren blijft dit het mooiste 'landschap' dat je kan observeren bij het naderen van een land." De man weet waarover hij praat. Onderweg naar Stockholm vind je een langgerekte aaneenschakeling van tientallen prachtige eilanden. En net als je denkt dat je het mooiste hebt gezien, volgt alweer de volgende schoonheid. Of om het met een van de bekendste inwoners van Stockholm te zeggen: 'Mama mia...' Juist, het succesparcours van Abba startte hier en vandaag kunt u daarvan nog uitgebreid nagenieten in het Abba-museum, één van de vele attracties van deze mooie stad.

Dag 4: fietsen in Talinn

De vierde dag van onze cruise brengt ons naar Talinn, de hoofdstad van Estland. In lang vervlogen tijden kon je hier enkel naartoe reizen met toestemming van de Russische KGB. Bij een rondrit in de stad merk je in veel wijken nog heel wat restanten uit die decennialange Russische overheersing. Velen onder ons genieten van de prachtige oude binnenstad met zijn wirwar aan kleine straatjes, mooie pleinen, aanlokkelijke terrasjes en imposante gebouwen. Onze fietstocht brengt ons langs mooie stranden, prachtige parken en een verrassende hipsterwijk in een schijnbaar verlaten buurt. Het contrast kan nauwelijks groter: moderne interieurzaken en bars prijken er letterlijk naast afvallige en leegstaande gebouwen. Rauwe schoonheid, een stad in volle ontwikkeling.

Dag 5: Sint-Petersburg, die schone

Eén dag om Sint-Petersburg te verkennen: het is een echte opgave omdat het voormalige Leningrad zoveel moois te bieden heeft. Wij kiezen voor een ochtendbezoek aan het prachtige Peterhof, ook wel eens het Russische Versailles genoemd en vanaf 1714 gebouwd op bevel van de toenmalige tsaar Peter De Grote. Het hoofdpaleis is ronduit imposant en absoluut een bezoek waard. We genieten evenzeer van de start van de vele fonteinen op het ritme van het volkslied van... Sint-Petersbrug, een dagelijks ritueel om 11 uur in de ochtend. Na een typische Russische lunch met, u raadt het, een portie kaviaar en wodka, trekken we naar de binnenstad voor het hoogtepunt van deze reis: een bezoek aan het Hermitage, een van de grootste kunst- en cultuurhistorische musea ter wereld. Meer dan drie miljoen kunstwerken is het museum rijk. Of zoals de gids het zei: 'Wie één minuut stilstaat bij elk kunstwerk, heeft precies 7 jaar nodig om een volledig bezoek af te leggen...'

Dag 6: Helsinki

Zoveel tijd hebben wij dus niet, want ons schip zet in de vooravond alweer koers richting Helsinki, de laatste stopplaats op deze mooie cruise. Finland viert dit jaar zijn honderdste verjaardag en dat merken we tijdens onze tocht door de stad. Zelfs op politiewagens prijkt het nummer 100 en, zo meldt onze gids, dat is niet het noodnummer.

Een opvallende bezienswaardigheid is ongetwijfeld het Sibellius Monument. 600 roestvrije stalen buizen moeten een soort muziekgolf creëren als eerbetoon aan de Finse componist Jean Sibellius. Anders dan pakweg Stockholm of Talinn heeft Helsinki geen typische oude binnenstad met kleine steegjes of pleintjes. Helsinki is dan ook een relatief jonge stad vol moderne architectuur. De grootste toeristische attracties zijn het Senaatsplein en het Marktplein.

Dag 8: weer thuis in ons West-Vlaanderen

Na een laatste feestavond met muziek, dans, aangename babbels en lekker eten meren we op zaterdagochtend weer aan in Kopenhagen. De ontscheping verloopt al even vlot en professioneel als het inschepen. Een beetje moe maar héél voldaan rijden we enkele uren later weer ons West-Vlaanderen binnen.

En of we weer thuis zijn....