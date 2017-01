In 2016 werden 24 UFO's gemeld in West-Vlaanderen

Wie een vreemd en onverklaarbaar verschijnsel aan de hemel waarneemt, kan dat sinds een tiental jaar melden bij het Belgisch UFO-meldpunt. Frederick Delaere uit Meulebeke is coördinator van dienst en onderzoekt samen met twee andere collega's alle UFO-verschijnselen die uit alle hoeken van het land gemeld worden. In 2016 waren dat er 143 in Vlaanderen.

24 gemelde UFO's

West-Vlaanderen prijkt met 24 meldingen op de derde stek, na Oost-Vlaanderen (33) en Antwerpen (30).

Hieronder vind je een interactieve kaart met de meldingen van 2016 alsook een oplijsting van de West-Vlaamse meldingen met datum, plaats, melding en het resultaat van het onderzoek:

02-01-2016 Avelgem: iets wat leek op stilstaand vuurwerk (gegevens onvoldoende)

05-01-2016 Oostnieuwkerke: een geel/rode vuurbol (vuurballon)

08-01-2016 Dadizele: rechthoekig fel licht (vliegtuig/helicopter)

14-02-2016 Bredene: fel blauw flikkerend lichtpunt (Wega)

16-02-2016 Wielsbeke: een klein puntje dat van kleur veranderde (astronomisch)

28-03-2016 Oostkamp: een bizar object met 3 verschillende kleuren (gegevens onvoldoende)

29-03-2016 Geluwe: wit lichtje dat plots enorm toenam in massa (gegevens onvoldoende)

03-04-2016 Koksijde: een verlichte driehoek met wit/oranje lichtjes (gegevens onvoldoende)

17-04-2016 Sint-Kruis: foto van een vreemde stip (valse melding - beschadigingen aan muur)

02-07-2016 Meulebeke: een zeer fel object (gegevens onvoldoende)

06-08-2016 Kortrijk: een wit object met rood knipperlicht (vliegtuig)

08-08-2016 Harelbeke: een grote felle witte vorm (ISS)

11-08-2016 Kortrijk: 2 rondingen met een stuk tussen (gegevens onvoldoende)

12-08-2016 Gavere: een flitsende bol (door de zon beschenen folieballon)

02-09-2016 Roeselare: ovaal met 3 lichten op de rug (drone)

12-09-2016 Oostende: 2 lichtgevende of lichtweerkaatsende objecten (lichtspots)

13-09-2016 Roeselare: 3 gele lijnen die voorbij vlogen (niet verklaard)

14-09-2016 Beernem: een lichtpuntje in de verte (gegevens onvoldoende)

24-09-2016 Aartrijke: een gigantische oranje/rode bol (vuur- of LED-ballon)

07-10-2016 Nieuwpoort: een zeer fel geel licht (gegevens onvoldoende)

21-11-2016 Meulebeke: 2 vreemde lichtverschijnselen (gegevens onvoldoende)

05-12-2016 Lichtervelde: een groen balkje met een rood licht (gegevens onvoldoende)

19-12-2016 Ardooie: een dalende lichtflits (meteoor/ruimteschroot)

19-12-2016 Oostende: een lichtstreep schuin naar beneden (meteoor/ruimteschroot)

Info en details op www.ufomeldpunt.be