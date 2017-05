Ilse uit Koekelare fietst 10.000 kilometer voor Keniaanse kinderen

Dat ze niet om een stunt verlegen zit, bewees Ilse Longuet (34) uit Koekelare al eerder. Zo liet ze al de landkaart van Afrika op haar rug tatoeëren. En vorig jaar stapte ze 1.200 kilometer van Barcelona naar Gibraltar. Op blote voeten en met haar dochtertje Helinah (3) op haar rug. Maar op 25 juni start ze met een nieuw en even spectaculair project: vanuit Koekelare wil ze - opnieuw samen met haar dochtertje - naar Peking in China fietsen. Goed voor een fietstocht van 10.000 kilometer. Ilse zal trappen en Helinah gaat mee op een kinderzitje. "Maar trainen kan ik hier in Nairobi niet", zegt ze. "Hier zijn geen fietspaden en er zitten overal grote putten in de weg."

Spaghetti voor 150 kinderen

Ilse spreekt niet toevallig over Nairobi. Ze voert haar stunts telkens uit om de aandacht te vestigen op de leefomstandigheden in Kenia. Haar vriend - de vader van haar dochtertje - is van daar afkomstig en daarom ligt het land haar na aan het hart. Momenteel is ze daar ook enkele weken om het leven van heel wat kinderen te verbeteren. Zo installeerde ze er watertanks met het geld dat ze ophaalde met haar onwaarschijnlijke wandeltocht. "En volgende week maak ik spaghetti voor 150 kinderen. Het is ongelooflijk om hun gezichten te zien als ze eens een "echte" maaltijd krijgen", zegt ze.

En ook haar fietstocht moet geld voor het goede doel opbrengen. Het is haar bedoeling om de kinderen in de Kibera Slum in Nairobi te helpen. Drie vierde van die sloppenwijk is jonger dan achttien jaar. En 100.000 kinderen zijn er wees. "Het leven wordt er beheerst door armoede, corruptie, geweld en besmettelijke ziektes door milieuvervuiling", zegt Ilse. "De meeste mensen moeten er bedelen omdat er geen werk te vinden is."

Rugpijn

Om die mensen te helpen zullen Ilse en Helinah maar liefst 10.000 kilometer met de fiets afleggen. Ze worden daarvoor gesponsord door Fietsen Franky uit Ichtegem. Hij schenkt een fiets, een kinderzitje voor Helinah en een kleine bagagedrager voor haar lange tocht. Eentje die Ilse deze keer niet toevallig met de fiets zal doen. "Door het wandelen met Helinah op mijn rug kreeg ik echt wel rugpijn", zegt ze. "Ik begrijp niet hoe Afrikaanse vrouwen het elke dag volhouden. Daarom kies ik nu voor de fiets. En heb ik het traject dan ook maar uitgebreid." (lacht)

Nog niet getraind

Ilse zocht een bestemming op 10.000 kilometer van haar thuisstad Koekelare. En die vond ze met Peking. Via ons land, Duitsland, Polen, Wit-Rusland en Rusland zal ze uiteindelijk naar China fietsen. "Het langste stuk zullen we door Rusland fietsen", zegt Ilse. "Daarom ben ik met een basiscursus Russisch begonnen. Maar ook naar het Chinese platteland kijk ik uit." Ondanks het feit dat ze zich weer aan een enorme uitdaging waagt, zit trainen er voorlopig nog niet echt in. "Dat zal voor tijdens de rit zelf zijn, vrees ik. Maar ik wandel hier wel elke dag vijf kilometer en we gaan ook vaak zwemmen. Dus ik denk dat mijn conditie op zich wel in orde is. Het is hier simpelweg bijna dodelijk om te fietsen. Maar ik denk wel dat ik mijn ritme zal vinden eenmaal we aan onze tocht begonnen zijn. Ik ga me zoals gewoonlijke weer helemaal smijten."

Ilse hoopt met haar stunt 10.000 dollar op te halen. Wie haar daarbij wil helpen kan terecht op deze website.

(TLG)