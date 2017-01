Ilse stapt 1.000 km op blote voeten met dochtertje op rug

Van Barcelona naar Gibraltar stappen. Op blote voeten. Daar is Ilse Longuet (34) momenteel samen met haar dochtertje Helinah (2) mee bezig. Ze legde al 613 kilometer af in 57 dagen en zit daarmee bijna halverwege. "Mijn voeten zijn vuil, maar sterk. Mijn voetzolen zijn ondertussen al veranderd in een soort leder. Heel leuk om te zien", zegt ze.

Waterfilters en voedselpakketten

Maar uiteraard is het ook afzien. Helinah weegt 12 kilo en het kampeergerief is goed voor nog eens 10 kilo. "Mijn rug ziet echt wel af. Maar dan denk ik aan mijn einddoel." En dat heeft alles met haar vriend te maken. Ze leerde haar vriend enkele jaren geleden in Kenia kennen en zag daar met haar eigen ogen de armoede in het land. Ze laat zich nu dan ook sponsoren en haalde momenteel al 2.600 euro op. "Ik zou aan 4.000 euro willen geraken", zegt ze. "Daarmee gaan we waterfilters en voedselpakketten aankopen. Die gaan we uitdelen in de Kibera sloppenwijk, aan de rand van de stad Nairobi."

Kinderschoenen

Daarnaast verzamelde Ilse al 400 paar tweedehands kinderschoenen. "Die gaan we in Sauri afgeven. Daar moeten kinderen dagelijks grote afstanden naar school afleggen. Ze doen dat blootsvoets en lopen vaak wonden en infecties op. Terwijl daar geen deftige verzorging voor is. Om dat aan te kaarten leg ik mijn tocht ook blootsvoets af."

De kleine Helinah stapt niet letterlijk mee. Zij zit in een draagdoek op Ilses rug. Op die manier stapt de moeder elke dag kilometers langs de Spaanse kustlijn. Zoveel mogelijk langs het strand. Maar ook vaak langs de promenades. En als het echt niet anders kan langs kliffen en over stenen paadjes. "Die laatste zijn echt wel pijnlijk. Maar soms is er geen andere optie. Het voordeel is dat mijn voeten er alleen maar sterker van worden. Ik loop liever vijf kilometer om dan langs een nationale weg of een weg zonder voetpad te moeten stappen. Veiligheid boven alles."

Vreemde blikken

Ilse had voorzien om honderd dagen te stappen. Maar twee zware stormen zorgden ervoor dat die planning een beetje uit loopt. Aan opgeven heeft ze echter nog geen moment gedacht. "In de regen stappen we niet, dat is er een beetje over. We moeten nu nog ongeveer 595 kilometer stappen. Maar we maken ons geen zorgen. We hebben geen deadline en we bekijken dag per dag waar we slapen."

Dat slapen doet het duo meestal bij mensen die ze op hun tocht tegen komen. Die kijken aanvankelijk vreemd op als ze een vrouw op blote voeten zien passeren. "Eerst staren ze. Ze denken waarschijnlijk dat ik een dakloze ben. Maar eens ze horen wat we aan het doen zijn, reageren de meesten wel positief. Al belde een oude vrouw wel al de sociale dienst. Zij dacht dat Helinah verwaarloosd werd. We moesten naar het politiekantoor om ons verhaal te doen. Helinah heeft daar gedanst en gezongen. We mochten beschikken en de agenten wensten ons nog heel veel succes."

Kind van de natuur

En de eeuwige glimlach op het gezicht van dochtertje Helinah bewijst dat ook zij van de hele onderneming geniet. "Echt een kind van de natuur", zegt Ilse. "Heel geïnteresseerd in alles wat ze rond zich ziet. We stoppen om te kijken naar de vogels of naar de besjes in de struiken. Ze leert enorm snel bij. Laatst hoorde ik ze in het Spaans praten tegen andere kindjes op een speelplein. Mijn hart smolt."

Wie Ilse en Helinah wil sponsoren kan dat online doen via www.gogetfunding.com/the-1000-km-barefoot-walk. Haar tocht kan u volgen op de Facebook-pagina The 1000 km Barefoot Walk.

