"Ik hou dit weekend alvast op met die Tournée Minérale... Santé!"

Het staat in de gazet, dus is het waar: ik heb gezondigd. Inderdaad, Ik kon een teusje niet laten.

Nu, voor mij ging Tournée Minerale dan ook helemaal niet om geen alcohol drinken. Maar wel om me bewust te worden van hoe vaak ik eigenlijk drink. En dat valt heel goed mee. Eigenlijk drink ik enkel iets in het weekend - en dan nog. Met nee zeggen op een receptie heb ik geen probleem. Er is ook niemand die je vreemd aankijkt. Nee zeggen als er vrienden langskomen, of als je op restaurant gaat... Dat is al moeilijker.

Maar mocht ik het écht willen, dan zou ik zonder problemen alcohol kunnen bannen. Want - soms mag je wel eens op je eigen borst kloppen, toch - ik weet van mezelf dat ik daar het karakter voor heb. Een voorbeeld - nog méér stoefen, ja - is het feit dat ik na dertien jaar roken in één keer ben gestopt. Cold turkey, eerste stoppoging. Volgende week ben ik zes maanden (!) gestopt. Je weet natuurlijk nooit dat ik op een zwak moment - waar ongetwijfeld alcohol mee gemoeid zal zijn - een sigaret rook. Maar ik ben toch 99% zeker dat ik dat niet zal doen. En ik ben ook enkele kilo's afgevallen: nee zeggen tegen traktaties van collega's - sorry - lukt me dus ook prima.

Dus: Tournée Minerale, ghoh... Liever gezellig een glaasje cava dan een glaasje water. Ik hou er alvast dit weekend al zeker mee op. Santé!