Iepers restaurant op nummer 95 in lijst van beste restaurants van Europa

De lijsten van Opinionated About Dining worden samengesteld op basis van recensies en evalueringen uit de hele wereld. Een kleine vijfduizend ervaren restaurantbezoekers leveren hun bijdrage en zo wordt de ranking samengesteld. Een jaar geleden stond Souvenir, dat toen nog maar twee jaar bestond, op de 148ste plaats in de lijst en werd het ook genomineerd voor beste nieuwkomer in Europa. Dit jaar is het Ieperse restaurant doorgestoten in de top honderd. Vanaf 12 augustus gaat het restaurant trouwens tijdelijk dicht door wegenwerken, al beloven de uitbaters eind juni naar buiten te komen met nieuws over een pop-up.