Ieperling neemt brasserie over... maar moet zelf uitzoeken wie daar al feesten had gepland

Je neemt een feestzaal over, én de daar al geplande feesten. Alleen weet je niet welke feesten, wanneer en voor wie. Want: de vorige uitbater wil je het orderboek niet bezorgen, tenzij tegen betaling. Het overkwam Kris D'huysser die sinds vorige week uitbater is van de brasserie in De Oude Kaasmakerij. Die zaak heette tot voor kort de St-Jef. Tientallen mensen hadden er al feesten gereserveerd, in enkele gevallen zelfs een huwelijksfeest.

