Ieper: "Als kind gaf ik al mijn mening over films"

"Ik viel volledig uit de lucht toen ik te horen kreeg dat ik genomineerd was voor de Krak van Ieper", vertelt Lutgard. "Het was een aangename verrassing en die verrassing werd nog groter toen ik vernam dat ik ook de winnares was. De andere kandidaten waren zeker ook Krak-waardig, maar ik ben dankbaar voor elke stem die ik gekregen heb. Het is een mooie bekroning voor alle prestaties die meestal achter de schermen gebeuren."

