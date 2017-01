Hulpverleningszone MidWest wil rookmelders in elke woning

Nog al te veel mensen sterven bij een woningbrand en daar wil de brandweerzone MidWest verandering in brengen. "We kunnen dit voorkomen en daarom organiseren we samen met de andere West-Vlaamse hulpverleningszones Westhoek, Zone 1 en Fluvia een sensibiliserende rookmelderscampagne", aldus Donald Withouck van MidWest.

