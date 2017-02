Hulde van Florian Van Acker op 75ste Sportabedevaart

Zaterdag 11 februari organiseert de equipe voor sportpastoraal van het bisdom Brugge de 75ste Sportabedevaart. Als thema kiezen de initiatiefnemers voor het jubileumgetal 75. De eucharistieviering vangt om 10 uur in de Godelievekerk in Roeselare aan. Olympisch marathonloopster Veerle Dejaeghere leest de eerste lezing. Er is ook medewerking van de Taizé-band en de dansgroep E-Dance uit Roeselare. Voor aanvang van de viering is een powerpoint-projectie over 75 jaar Sportabedevaart.

Florian Van Acker, gouden medaille in tafeltennis op de paralympische zomerspelen Rio 2016, ontvangt de trofee van erkentelijkheid. Na de viering zegent bisschop Lode Aerts de sportmensen en hun materiaal.

