'Huis van het Kind' in Tielt is voorlopig nog even virtueel

Daarom het het OCMW Tielt, Kind en Preventie Regio Tielt, het Vrij CLB Tielt, het CLB GO, het CAW en het Regioteam Kind & Gezin de handen in elkaar geslagen en een aanvraag ingediend om een Huis van het Kind te creëren in de stad. Die erkenning liep eerder dit jaar binnen.

"Al wie gaat zoeken naar een fysiek huis waar het Huis van het Kind zich bevindt, die moeten we teleurstellen", zegt OCMW-voorzitster Pascale Baert (Iedereen Tielt). "In eerste instantie hebben de partners de intentie om een nauwere samenwerking tot stand te brengen en zo samen meer structuur te brengen in het ruime aanbod dat op vandaag al aanwezig is in Tielt." Baert legt er de nadruk op dat de samenwerking zich niet beperkt tot de aanvragers van de erkenning, maar het Huis van het Kind wil alle relevante spelers in opvoeding en opvoedingsondersteuning aan boord krijgen.

Er worden alvast vijf accenten gelegd in eerste instantie: "Onthaal en doorverwijzing, dat wil zeggen dat alle partners elkaars diensten door en door kennen en doorverwijzen naar elkaar. Dat wil zeggen: één keer doorverwijzen en niet verwijzen van het kastje naar de muur. Andere accenten zijn het bestrijden van kinderarmoede, helpen bij school/leren en vrije tijd/opvang. Een laatste belangrijk accent is opvoeding. Vele ouders beklagen het zich wel eens dat ze in het moederhuis geen handleiding bij hun kind krijgen. (lacht) Daarom moeten wij er zijn om de mensen te helpen bij opvoeden. Niet alleen in problematische situaties, al zal dat natuurlijk ook wel voorkomen."

De partners van het Huis van het Kind maken zich nu klaar om een boeiende Week van de Opvoeding te organiseren tussen 16 en 23 mei.

