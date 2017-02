Hugo Broos, winnaar van de Africa Cup, wordt ereburger in Jabbeke

Hugo Broos, al jaren inwoner van Varsenare, deelgemeente van Jabbeke, realiseerde vorig weekend wat geen enkele landgenoot hem ooit voordeed: als bondscoach van Kameroen won het de finale van Africa Cup, een groot internationaal voetbaltornooi. In Kameroen werd hij als een held onthaald en bij zijn aankomst in België moest hij toegeven dat hij er zelfs enkele huwelijksaanzoeken kreeg.

Maar ook in eigen streek zijn ze onder de indruk. Het college van burgemeester en schepenen van Jabbeke besliste deze week om Hugo Broos ereburger te maken, bevestigt schepen van Sport Geert Depree. "Voor mij was hij eigenlijk al ereburger, na wat hij als speler en coach van Club Brugge en als Rode Duivel heeft gepresteerd, maar dit was het laatste duwtje dat er nog nodig was." Op 3 maart worden in Jabbeke worden de sportman- en sportvrouw van de gemeente gehuldigd, er zal bekeken worden of Hugo Broos daar ook kan aanwezig zijn. "Maar als dat niet lukt, dan huldigen we Hugo daarvoor of erna wel, we gaan ons aanpassen aan zijn agenda", aldus Geert Depree.

Hugo Broos zal er als ereburger in het gezelschap treden van sportcollega's als Johan Museeuw, Steve Ramon en Marino Vanhoenacker. "We vinden het ook fantastisch dat Hugo hier altijd is blijven wonen", aldus Geert Depree. "Hij niet alleen trouwens, ook generatiegenoten als René Verheyen, Jos Volders en Willy Wellens bijvoorbeeld. Ze hebben hier zaalvoetbal gespeeld en zijn sinds een tijdje meer overgeschakeld op fietsen. Maar intussen zijn ook hun kinderen hier opgegroeid."

Waar en wanneer Hugo Broos precies in de bloemetjes wordt gezet, wordt later nog duidelijk.

(FV)