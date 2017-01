Houthulst: "Secretaris moet van alles op de hoogte zijn"

Toen hij 19 jaar was, veranderde een ongeluk het leven van Christophe. "Het gebeurde vlak voor de examens", vertelt hij. "We waren met een bende vrienden bij de kleiputten in Nieuwkapelle. Daar wilde ik in het water springen, maar het was te ondiep. Ik wist meteen dat het ernstig was. Met mijn handen voelde ik wel nog de grond, maar niet met mijn benen. Mijn vrienden dachten dat ik het zei om te lachen. Achteraf bleek dat ik mijn nek gebroken had. Nochtans sprong ik van de begane grond, maar ik had pech dat ik slecht neergekomen was. "

...