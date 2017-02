Hotelschool Spermalie wint de JRE Cooking Cup 2017

De Jeunes Restaurateurs België kozen maandag 20 februari de winnaars van de derde editie van de JRE Cooking Cup. De wedstrijd biedt verschillende jonge leerlingen van de hotelscholen de kans om hun talent en creativiteit te tonen aan professionele chefs die voor deze gelegenheid een jury van deskundigen verzameld hebben. Het is ook een gelegenheid voor de vereniging van jonge chefs om een brug te slaan voor de jongere generatie door hen te helpen zich voor te bereiden op hun professionele toekomst. Een tiental kandidaten had zich ingeschreven. Zes finalisten waren nog in de running: David Danneels en Thomas Eggermont van de school Spermalie, Joyce Libbrecht en Bert Messely van de hotelschool van Kortrijk, Djordy Stevens en Jesse Huigh van de school Ter Groene Poorte en nog enkele anderen. Deze ochtend om 7 uur begon de proef en vanavond koos de jury d tandem David Danneels en Thomas Eggermont van Hotelschool Spermalie inrugge tot winnaars. Hun prijs was een ticket voor de wedstrijd 'Young Chefs Team', een initiatief van minister Ben Weyts en nog verschillende prijzen geschonken door de partners van de JRE zoals aankoopbonnen en fijnproeverproducten.

(MDW)