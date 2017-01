Hotel Broel in Kortrijk maakt plaats voor 20 luxeflats

Het waren een trots ontwikkelaar Luc Beke (Global Estate Group) en architect Damiaan Vanhoutte (Govaert & Vanhoutte) die de plannen voorstelden. "Het ontwerp is het resultaat van zeven maanden keihard werken én voortdurend evalueren. Met stad Kortrijk en onder meer het erfgoedplatform zaten we verschillende keren samen. Bewust: liever in de voorbereidende fase van het ontwerp in dialoog gaan dan erna in discussie te gaan."

