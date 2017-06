Hot Marijke: "De tijd van een volgeboekte agenda is voorbij"

Deze reportage maakt deel uit van ons dossier Prostitutie in West-Vlaanderen.

Een lange, steile trap leidt naar de tweede verdieping van een rijwoning, op enkele stappen van de Lippenslaan. Daar bevindt zich de 'praktijk' van Hot Marijke. Nu haar zoontje zeven jaar is, houdt ze werk en privé strikt gescheiden. Voor het grote raam aan de straatkant staat een kingsizebed, naast een massagetafel en een zeteltje van rood fluwijn. Naast haar bed hangen haar Twitter-tegels van de 'De Ideale Wereld'. "Was je een klant, dan rekende ik eerst af", vertelt Hot Marijke, die ons samen met haar man Paul ontvangt. "Dan laat ik je eerst douchen, terwijl ik het geld op een veilige plek wegstop en mijn man een berichtje zendt dat alles in orde is. Daarna ga ik op het bed op je wachten. Na de seks zou je je nog eens mogen douchen, iets wat de meesten ook doen..."

Hot Marijke: "'s Morgens is het heel rustig - per maand heb ik maximaal drie ochtendklanten. Ik heb nog gezocht naar een parttimejob, maar dat is niet te vinden als Hot Marijke. Wie wil mij aanvaarden? Ze hebben schrik voor de reacties van de klanten. Zelfs een seksshop wil me niet, omdat ze vrezen dat ik enkel mijn eigen waar zou aanprijzen..."

Paul: "De tijd van een volgeboekte agenda is voorbij. Marijke is wereldberoemd in België, maar dat betekent niet automatisch acht of tien klanten per dag. Dat is al geleden van september 2008, voor de bankencrisis losbarstte. "

Hot Marijke: "Ik heb zelfs dagen met geen enkele klant. Mijn werk is echt verschoven naar films."

Paul: "Privé en escort vormen 30 procent van onze inkomsten, de rest halen we uit onze films, die we aanbieden via verschillende providers en onze website. Mochten we enkel draaien op escort en privé, zouden we extra werk moeten zoeken. Zonder welgestelde partner, een fulltime- of parttimejob, kan je er onmogelijk nog van leven. Prostitutie is een luxeproduct. Masturberen is gratis. Enkel wat Kleenex."

Hot Marijke: "Sinds 2008 regelen ook steeds meer vrouwen de financiën. Of hebben ze er zicht op. Mannen kunnen minder makkelijk eens 200 euro laten verdwijnen. En er is veel minder zwart geld in omloop. Iedere job die wegvalt, is ook een potentiële klant die verdwijnt. Of ontslagen zorgen voor nieuwe concurrentes, namelijk de huisvrouwtjes."

Paul: "Of vrouwen die vrijen met de baas om niet ontslagen te worden. En die baas komt dan ook niet meer naar ons... Er is heel wat gratis prostitutie in het bedrijfsleven, uit angst om aan de deur gezet te worden. Een andere reden zijn de opgang van de gangbangs, met vooral Oost-Europese dames die voor een euro of 20 komen werken. Zij vervalsen alles. Als je voor 50, 60 euro met drie grieten naar bed kan gaan, met nog wat drankjes en hapjes erbij, dat is een serieuze concurrentie voor iedereen in de sector."

Hot Marijke: "Een man is op dat vlak primair: een gat is een gat. Madam worden was én is nog steeds mijn droom. Waren het goeie tijden, dan was het al lang gebeurd. Ik vraag 200 euro per uur. Ik ben een driesterrenzaak, geen hamburgerketen. Dat is niet weinig, maar als je ziet wat ik er nog aan over houd: dat is niet eens de helft. Ik kan niet voor minder gaan, als je wit werkt. En zwart werk ik niet."

Jullie bedrijf Tempation staat ingeschreven als een... computerbedrijf.

Hot Marijke: "Omdat prostitutie is België officieel niet bestaat. Veel prostituees schrijven zich in als karakterdanseressen of masseuses, maar dat vind ik flauwekul."

Paul: "We doen ook veel met computers, hé. Webcammen, het monteren van de films..."

Hot Marijke: "Sinds kort heb ik wel 'massagesalon' aan het bedrijfstakken toegevoegd. Omdat ik ook effectief massages geef. Aan Syntra West heb ik een avondopleiding gevolgd. Niemand in de klas wist wie ik was. Het kwam pas uit toen ik tijdens een groepsbabbel - ik veronderstelde dat ze me kenden - vertelde dat ik in naar de Eroticabeurs ging. Met gewone kleren en mijn bril word ik niet herkend. Aan de schoolpoort ben ik één van de andere mama's. Soms merk ik dat ze me herkennen en elkaar een duwtje geven. Soms wordt wel een selfie gevraagd, vooral door jonge meiden. Op vakantie in Kreta hoorde ik mijn man aan het zwembad plots plat Antwerps praten... Een klant!" (lacht)

In deze moeilijke tijden kan je wel terugvallen op 'Hot Marijke', intussen een bekend merknaam.

Paul: "Hot Marijke hebben als merk gedeponeerd. Je kan als prostituee kiezen: achter het hoekje blijven, met foto's zonder hoofd, of proberen bekend te worden. Wij hebben vanaf de eerste dag bewust gekozen voor dat laatste. En dat is de reden waarom we nu niet in armoede leven... We hadden op onze website een no-showlijst, mensen die bellen maar niet opdagen. Van de privacycommissie moesten we die verwijderen. Wist ik dat een rechtszaak ons maar 1.000 euro zou kosten, lieten we de lijst staan. Dan ben ik zeker dat we weer alle media halen."

Hot Marijke: "We hebben ook geluk gehad dat de media meteen op mijn verhaal sprong. Ik heb er geen gêne over. Velen willen wel de poen pakken, en liefst in het zwart, maar ze willen nergens met hun kop verschijnen. Velen hebben schrik, zeker van hun familie..."

Paul: "Ik heb haar eerste betalende opdracht gegeven, een lesbische scène met mijn ex. Voor de start vroeg ik haar identiteitskaart, om haar naam en leeftijd te controleren. Ik zei: en nu een artiestennaam. En zij flapte eruit: Marijke. Ik vroeg naar de reden. Mijn nicht noemt zo, zei ze."

Best dat je toen niet dacht aan je grootmoeder...

Hot Marijke: "Dan zou ik Maria Magdalena geheten hebben. (lacht) Wat mijn nicht ervan vond? In het begin vond ze dat niet leuk, maar ze heeft het achter zich gelaten. Op haar huwelijk hebben ze 'Marijke' van Sam Gooris gedraaid, ik heb dan bewust niet gedanst. De familie weet wat ik doe, maar er wordt niet over gepraat. Als ik bij mijn ouders een telefoon krijg, ga ik wel even naar de tuin."

Hoe reageerde je directe omgeving toen je in de sector stapte?

Hot Marijke: "Heel slecht. De eerste shock: ik ging als 19-jarige bij Paul wonen. Tweede shock: hij was ouder dan mijn vader. En finaal : het seksuele aspect. Dat was te veel. Ze werden wakker in een andere wereld. Ze dachten dat het wel zou overwaaien, maar we zijn ondertussen elf jaar later..."

Hoe stond jij, als partner die weliswaar actief is in de sekswereld, daar tegenover?

Paul: "Vrijheid, blijheid. Ik ben seksueel niet jaloers. Ik ben zo, ook tijdens mijn vorige relaties. Vreemd gaan gebeurt meer bij een bureaujob dan bij ons. Marijke doet dat heel bewust, professioneel. De dag waarop ze besloot om effectief de prostitutie in te stappen, is ze die avond bij wijze van spreken 500 keer klaargekomen. Zo geil omdat ze het zou doen."

Jullie kregen intussen samen een zoontje, die nu zeven jaar is. Wat vertel je tegen hem?

Hot Marijke: "Dat mama massages geeft. Hij vraagt er ook niet achter. Hij komt af en toe naar de praktijk, uiteraard als ik niet werk. Ik wil er voor hem geen 'geheime' plek van maken. "

Paul: "Hij groeit er ook in op. Iedereen die we kennen op zijn school, heeft er respect voor."

Hot Marijke: "Als er ooit iemand zegt dat zijn moeder een hoer is, moet hij maar antwoorden: En je vader is een klant. (lacht)

Wie zijn je klanten?

Hot Marijke: "Ik heb 18-jarige studenten, 40-jarige zakenmensen, 50-jarige arbeiders, advocaten, werklozen... Iedereen is hoerenloper. De hele maatschappij komt hier langs. Zelfs mensen van wie je het niet zou denken, omwille van hun christelijk engagement..."

Weiger je soms klanten?

Hot Marijke: "Absoluut. Als er iemand komt die me niet bevalt, blijft hij buiten staan. Ik heb ook een vaste regel: geen vreemdelingen. Dat is geen racisme, maar mijn keuze, mijn voorkeur. Ook privé zou ik dat niet doen, waarom dan wel voor geld? Dat is ook de reden waarom ik nooit voor een raam sta. Dan heb je geen controle meer."

"Als escort - klanten moeten vooraf betalen - ga ik ook niet voor een veld met koeien staan. En voor ik binnen ga, wil ik zijn identiteitskaart zien. Klopt die niet met de naam die me boekte, ben ik terug naar huis. En het geld stort ik niet terug. Hij heeft mij bedrogen! Ik doe uiteraard ook geen minderjarigen. Een maximumleeftijd heb ik niet. Mijn oudste klant is 88. Hij is nog klaargekomen ook. Mensen met een handicap kan ik niet aan. Ook praktisch, met onze trap, is dat niet haalbaar. Ik heb één keer een vrouw gehad voor SM, trio's gebeuren meer."

Wat zijn de gekste vragen die je al kreeg?

Hot Marijke: "Die zakenman geilt erop om afgeluisd te worden. Ik moet van hem de basisprijs extreem hoog leggen. En als hij bijvoorbeeld mijn kont wil zien, moet ik 50 euro extra vragen. Zo'n bezoek loopt dan op tot in de duizenden euro's. En dat wil hij ook vanop afstand. Dan moet ik mailen: het is tijd om af te rekenen. Dan antwoordt hij: binnen vijftien minuten heb je het in je bus. Dan trommelt hij een vriend op om dat snel in orde te brengen. Eigenlijk een vorm van toneel, een soort geestelijke SM. Ook via Skype wil hij SM-opdrachten. Zo moest ik hem eens dwingen om zijn hand in een bureauschuif te steken en die dicht te slaan. Dan stuurt hij foto's van zijn blauwe hand door. Nog een verhaal: een klant wilde een gedragen slip van mij. Terwijl we een volgende keer bezig waren, zag ik plots dat hij die aanhad... (lacht) Maar doorgaans zijn de vragen zeer klassiek, de Vlaming is conventioneel. Niemand doet Kama Sutra, ik ben daar ook niet zo lenig voor."

Waarom is er, zoals we in 'Callboys' zagen, nooit een Hot Marijke-lijn gekomen?

Paul: "We hebben ideeën zat - waarom geen Hot Marijke-drankje of een lingerielijn? - maar je moet iemand vinden die dúrft! Een hoer - om het zo cru te stellen - is altijd een brug te ver."

Hot Marijke: "Met Durex hebben we gesproken om een Hot Marijke-condoom op de markt te brengen, maar ze wilden zich niet verbinden aan één persoon."

Paul: "Onlangs las ik dat iedereen in De Slimste Mens kan komen. Marijke niet, hoor. Wel als quizvraag of een flauw mopje, maar haar als kandidate vragen... Bij haar kunnen ze niet meer dubbelzinnig doen, bij haar is het écht. Plus: de kijkertjes. Marcel Vanthilt is de enige die het ooit aangedurfd heeft."

Hot Marijke: "Vooral zij die me niet kennen, denken dat ik een popje van Paul ben."

Hoe zit de taakverdeling tussen jullie in elkaar?

Paul: "Ik doe de praktische kanten: website, correctie van de teksten, het monteren van de films, de online-advertenties... Met zakelijke besprekingen ben ik er ook altijd bij. De boekhouding laat ik met heel veel plezier aan Marijke over. Ik heb jarenlang als boekhouder bij een bank gewerkt, maar ik heb daar zo'n hekel aan dat ik het nu niet meer doe."

Hot Marijke: "Ik ben een beetje een wiskundeknobbel. Met cijfertjes bezig zijn vind ik plezierig, zelfs ontspannend. Ik voel me geen prostituee, maar een zakenvrouw. Ik kan heel hard zijn en op mijn strepen staan bij onderhandelingen met zakenpartners. Dat dominante zie je dan terugkeren. Ik ben een dochter van twee beroepsmilitairen, het heeft er altijd al ingezeten."

Zakenmensen doen investeringen. Welke investeringen doe je als zakenvrouw?

Hot Marijke: "Douchegel, handdoeken en het wassen van de lakens, Kleenex en massageolie. Ik heb mijn bikinilijn en mijn oksels permanent laten ontharen en geïnvesteerd in blijvende make-up. En natuurlijk condooms, die ik meteen in grote hoeveelheden aankoop."

Doe je het altijd veilig?

Hot Marijke: "Ja, altijd! De vraag om het zonder te doen, wordt héél regelmatig gesteld. Dan hang ik meteen op. Vragen ze het hier, vliegen ze onmiddellijk buiten. Hoe kan ik die mensen nog vertrouwen? In het geniep kan hij proberen het condoom af te trekken of kapot te maken."

Waarom blijf je het doen?

Hot Marijke: "Omdat ik het heel plezant vind. En er geen enkele job waar ik evenveel of meer mee kan verdienen. Ik heb een diploma als verpleegster en een als masseuse. Ik zou dus zeker aan de bak komen, maar wel veel minder verdienen. Als ik op het strand lig te zonnen, kan ik een mailtje krijgen: er is een download gebeurd. Tsjing, 25 euro... Maar ik moet wel reclame blijven maken en blijven tweeten, anders vallen de downloads heel snel stil."

Op welke leeftijd wil je stoppen?

Hot Marijke: "Er is geen einddatum. Ik val ooit dood al neukend."