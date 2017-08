Hondje dat gevonden werd bij Volvo-garage in Brugge is terug thuis

Automobilia Volvo plaatste het bericht maandagmorgen op haar Facebookpagina in de hoop zo de eigenaar van de hond terug te vinden. "Carmen vond deze morgen dit lieve hondje bij onze vestiging in Brugge. Help ons de eigenaar vinden en deel deze foto massaal", klonk het. Ondertussen is het hondje opnieuw terecht. Luca, zoals het beestje heet, woont enkele huizen verder en was even op stap gegaan om de wijde wereld te gaan verkennen.