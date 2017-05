Hoge ambities in de OKAN-klas

99% van de anderstalige nieuwkomers komt eerst terecht in de onthaalklassen of OKAN-klassen, die in Oostende al bijna 20 jaar georganiseerd worden door Petrus & Paulus West en sinds dit schooljaar ook door het KA Pegasus. Momenteel telt Petrus & Paulus West 134 OKAN-leerlingen. Ze blijven er doorgaans een schooljaar en stromen dan na een 'snuffelstage' door naar een gewone richting.