"Hier wordt met ons inkomen gespeeld"

De komgronden in Lampernisse - 2.000 hectare blijvend permanent grasland - vormen een ecologisch kwetsbaar gebied dat beschermd is. De landbouwers onderhouden het grasland. "In de regio Diksmuide-Veurne waren normaal alle oneffen graslanden beschermd maar nu zijn er heel wat effen stukken erbij gekomen", zegt Joël Vancoppenolle, voorzitter van De Drietand Groot-Diksmuide. "In het voorjaar kregen de landbouwers een fotoplan waarop niets extra beschermd was. Nu is er een groot stuk meer beschermd zonder dat de boeren hiervan verwittigd werden. Wij weten niet meer wat wel en niet kan."

