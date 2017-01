Heuvelland: "Ik hou de senioren wat gezelschap en dat geeft me een warm gevoel"

"Ik ben enorm vereerd dat ik verkozen ben tot Krak van Heuvelland", vertelt Magda. "In het Kemmelse feestcomité zijn alle leden op hun beurt een krak, met elk hun eigen talenten en vaardigheden. Ik wil alvast iedereen bedanken die op me gestemd heeft én me geholpen heeft om campagne te voeren. Zo hebben Maria en Kris in hun bakkerij een stembus geplaatst in de vorm van een taartendoos en op de kerstmarkt hebben ze stemmen geronseld met een grote affiche met mijn foto op. Mijn man heeft op zijn werk in de Langemarkse Ysco ook heel wat promotie gevoerd. Ik ben heel gelukkig en trots met de titel van Krak. Het is een waardering voor wat ik doe en toont aan dat andere mensen mijn werk appreciëren. Ook mijn kinderen Kurt, die kantoordirecteur is van SBB Diksmuide, en Veerle die restaurant Den Heksestoel uitbaat, hebben mij volop gesteund. "

