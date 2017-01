Heule: "De vluchtelingen zijn geen crapuul"

Carlo Herpoel uit Heule is verkozen tot dé Krak van Kortrijk. De 52-jarige Heulenaar trekt al jaren naar rampgebieden in het buitenland. De vluchtelingenkampen Duinkerke in Frankrijk en Idomeni in Griekenland waren zijn laatste missies.