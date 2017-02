Het Izegemse zwerfdierenbeleid krijgt er een nieuw luik bij

"Ons zwerfdierenbeleid krijgt er een luikje bij", legt schepen van Milieu Nadia Staes (SP.A) uit. "Wie vanaf nu zwervende tamme katten of honden ziet, kan dit melden bij de vzw Hoop voor Zwervertjes uit Ingelmunster. Met die instantie hebben we een samenwerking afgesloten. Maar het gaat enkel om tamme katten en honden, zoals huiskatten die achtergelaten zijn na een verhuizing of uitzetting en kittens die buitengegooid werden..."

