Heilig-Bloedprocessie haalt bijna 30.000 bezoekers naar Brugse binnenstad

Omwille van de werkzaamheden op en rond 't Zand, de nakende afbraak van de Beurshalle en de opbouw van een nieuwe congreshal vertrok de Heilig Bloedprocessie dit jaar (en ook de volgende jaren) vanuit de Stadshallen op de Markt. Het was een grote uitdaging voor de coördinatoren, de regisseur, de groepsverantwoordelijken en de andere leden van het team om alles in goede banen te leiden, maar de Processie is zonder incidenten verlopen.