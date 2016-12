Heel wat liefhebbers voor 'feeërieke' wandeling door Kortrijk

Donderdag vond voor de twintigste keer op rij Kortrijk Feeëriek plaats, een organisatie van Wandelclub WSK Marke. Het werd opnieuw een sfeervolle, ontspannen wandeling door Kortrijk.

Onderweg worden de deelnemers getrakteerd op een appel, een 'druppelke' en enkele hapjes. De wandeling is het laatste luik van de Vierkunststedentrofee. Op het parcours - in een van de Broeltorens - bood sponsor Argenta voor elke volwassene een hartversterkertje aan. "Een verantwoord opkikkertje", luidde het. "Het is een mooie wandeling. Kortrijk is prachtig veranderd en mooi geworden", zeggen Odette Vansteenkiste en Willy Hubrecht van de Winkelse Stappers. Zij werden vorig jaar gehuldigd voor 20.000 kilometer stappen op 15 jaar tijd. "Toch zo'n 1.800 kilometer per jaar", zegt Willy. "Het leuke is dat je veel mensen ontmoet en beter leert kennen", zegt echtgenote Odette.

Ook de zussen Marianne en Rosanne Vanhoutte, José Desimpelaere, Roger Van De Steene en Romain Vanwynsberghe tekenden present. "We doen zo'n 200 wandelingen per jaar. Uiteraard ook in Kortrijk", aldus Marianne en Roger. "Kortrijk Feeëriek is een van de mooiste. We komen graag naar Kortrijk", pikken Rosanne, José en Romain in. "Sfeer, gezelligheid, drankje. Meer is niet nodig."

Vorig jaar trok de wandeling meer dan 3.250 bezoekers. "Het zou kunnen dat we dit overschrijden. Anderhalf uur na de start zaten we al aan ruim 1.100 deelnemers", zeggen bestuursleden Christine Dinnecourt en Jean-Pierre Mahau, die instonden voor de 'dreupelkes'.

(PVH/JVGK)