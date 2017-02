Havenbedrijf in Zeebrugge, waar werknemer verdronk, neemt maatregelen

Filip De Prol (53) uit Oedelem stierf in november vorig jaar na een arbeidsongeval in de Zeebrugse haven. De man werkte er al enkele jaren als shunter. Dat betekent dat hij wagens van de ene plek naar de andere rijdt in het havengebied. Maar die ochtend ging het mis. Hij reed om een onbekende reden van de kaai en belandde meters lager met de wagen in het Leopoldkanaal. Alle hulp kwam te laat en Filip verdronk.

Sinds het ongeval heeft het bedrijf maatregelen getroffen. De voornaamste is dat de shuntbussen, waarin de shunters zelf vervoerd worden, nu een reddingsboei en werplijn aan boord krijgen. Die kunnen slachtoffers toegeworpen worden als ze ook in het water zouden belanden.

(TLG)