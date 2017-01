Harelbeke: "Een hele eer voor mezelf en onze buddy's"

Toen Gudrun in december vorig jaar werd genomineerd als Krak van Harelbeke was ze even van haar melk en erg verrast. "Die nominatie was een hele eer en bezorgde me kippenvel", opent Gudrun, die de nominatie kreeg voor haar initiatief Het Ventiel, een vereniging voor buddywerking voor mensen met jongdementie. "De Krak van Harelbeke worden bezorgt me nu nog meer kippenvel. Het is een hele eer voor mezelf én onze buddy's. Met deze titel komt de problematiek nog meer in de aandacht. De problematiek was tot voor kort nog weinig bekend en wordt vaak erg moeilijk ingeschat. Het is belangrijk dat deze mensen en hun gezin niet in een sociaal isolement terecht komen en dat de maatschappij weet dat deze mensen niet afgeschreven zijn maar nog tot veel in staat zijn. Deze erkenning helpt zeker mee om het taboe te doorbreken."

...