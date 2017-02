Halfvolle fles: piece of cake

Ondertussen draai ook ik alweer een weekje mee in Tournée Minerale nadat mijn deelname thuis vorige week respectievelijk op bewondering (de dochters) en op net-geen-hoongelach (de mannen) werd onthaald. Ik sleep dan ook een reputatie mee, volledig onterecht natuurlijk of wat dacht u...

Net voor dit weekend dacht ik eigenlijk dit verslag al te kunnen schrijven: een maandje zonder alcohol, het zou piece of cake worden. Enfin, zo dacht ik erover. We hebben er namelijk al enkele jaren geleden de gewoonte van gemaakt om van maandag tot zaterdag geen alcohol meer te drinken. De gewoonte werd eigenlijk genomen door seniorman, omwille van zijn gezondheid, en omdat we elkaar lang geleden beloofd hebben te steunen 'in goede en slechte dagen' durf ik natuurlijk niet achterblijven.

Op zaterdag kiezen we meestal voor streekbier, maar evengoed trekken we een flesje wijn open. Op zondag volgt meestal nog een aperitief. Of twee. En in de winter proeven we van whisky. Zeg nu zelf, er zijn er die slechter doen. Wat zou het nu moeilijk zijn om ook het weekend alcoholvrij door te brengen?

Half zo gezellig

Verbazend genoeg begon het afgelopen zaterdag toch te knagen. En kwam het besef dat ik écht wel begon uit te kijken naar dat glas wijn, of dat lekker streekbiertje. Plots was de zaterdagavond maar half zo gezellig meer. Omdat mijn agenda er in de februari maar wat bleekjes bij lag, op een nog laat nieuwjaarsetentje na, had ik voor de volgende twee weekends overigens nog snel wat bezoek geregeld. Kwestie van de lat wat hoger te leggen.

Op zondagmiddag kwam het eerste bezoek en - o verrassing - hadden ze een fles bijzondere likeur mee 'die we zeker eens moesten proeven!'. Ik schonk de kelkjes dus vol, maar liet die aan mij voorbij gaan (proeven met je pink telt niét mee!). Voor het avondeten haalde ik de gekoelde cava uit de frigo, met stip op nummer één mijn favoriete drankje.

Voor mij werd het bubbelwater, in een fluteglas. Kwestie van toch in stijl te kunnen klinken. Het viel nog mee ook. Helaas bleek aan het eind van de avond een halve fles cava over en daar begon het schoentje te wringen. Manlief bleef zijn principe trouw: géén alcohol tijdens de week. De inhoud van de fles maakte dus - driewerf helaas - een trip door de afvoer... en laat ik het daar héél moeilijk mee hebben.

Tournée Minerale, piece of cake? Nee toch, tenzij met heel veel cake want ondertussen dreigt daar alweer een nieuwe verslaving. Maar dat is voor de volgende keer.