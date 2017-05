Grote prijsverschillen voor strandcabines aan Vlaamse kust: Knokke duurste van de klas

Champagne, frisdrank, wijn... We hebben het hier allemaal in de aanbieding - én binnen handbereik", stralen Savine Van Houtryve en haar echtgenoot Paul uit Knokke voor hun strandhuisje bij Siësta Beach, nabij Het Zoute. Zij betalen 2.000 euro per seizoen voor hun stukje luxe op het strand. Sommigen hebben er zelfs tot 2.850 euro voor over. "Daarvoor heb je wel een luxueuze cabine met koelkast en een afgebakend stukje met ligbedden", zegt uitbater Olaf Jacobs. "Er zijn toiletten, douches en een bar. 's Morgens staat alles klaar als de gasten arriveren. Gaan ze weg, dan pakken mijn mensen alles weer in. Elk jaar moeten we geïnteresseerden weigeren."

Savine en Paul beamen: "We hebben hier onze rust. Natuurlijk vind je hier - zonder denigrerend te doen - ook het betere publiek. We kunnen zonder problemen feestjes geven." Gieke Van Nierop uit Arendonk betaalt 1.800 euro voor haar cabine en komt met haar gezin één tot twee keer per maand.

"Veel geld? Dat moet iedereen voor zich beslissen. Wij hebben het er met de glimlach voor over. Ik heb geen zin om de hele dag een plaatsje te zoeken op het strand of een terras. En hier kunnen we alles gewoon laten staan." Caroline Goethals uit Knokke ziet nog andere voordelen. "Eerlijk: spelende kinderen zeggen me niet veel. Dan blijf ik liever hier rustig genieten."

De Panne goedkoopst

De goedkoopste strandcabines zijn te vinden in De Panne. Daar tellen huurders 50 euro standgeld neer en moeten ze nog 500 tot 700 euro huurgeld betalen. Oostende heeft met 800 stuks dan weer de meeste cabines. De prijzen variëren van 184,48 euro in Raversijde tot 922,39 euro tussen het casino Kursaal en Thermae Palace voor het standgeld, huurgeld bedraagt 650 euro. (MM)