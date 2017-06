Grote Markt Kortrijk krijgt voor vijfde keer een zomerspeelplein

Kortrijk streeft ernaar een kindvriendelijke stad zijn en houdt zich sterk aan dit engagement. Ook het hart van onze stad, onze Grote Markt, maakt plaats voor de jongste doelgroep: vijf jaar geleden verdwenen de parkeerplaatsen en werd het eerste tijdelijke speelplein opgebouwd. Door dit engagement vol te houden, kunnen de kinderen elk jaar genieten van een nieuwe plek met nieuwe uitdagingen voor jong én oud.

In 2017 gaan we mee in het thema van Sinksen en van een groot deel van onze stad, namelijk WERKEN en WERVEN. Op veel plaatsen in de onze stad gaan oude gebouwen tegen de grond en klimmen nieuwe bouwwerken de hoogte in. Een thema die tot de verbeelding spreekt van kinderen: werken en zwoegen, kranen en traktors, bouwen en graven,... Daarom sprongen we voor het ontwerp van het speelplein mee op de kar met Sinksen: Het ontwerp van de firma Eibe wist de jury te bekoren. Met de tractor, de grote graafmachine, het fruitboompje om van te glijden spelen in op het thema. De kleuren van de speeltoestellen spreken tot de verbeelding van de kinderen.

Zoals elke jaar krijgen de kleinsten aparte toestellen zodat zij op hun gemak kunnen genieten van de schommel, het glijbaantje, de traktor of van het spelen aan het zandtafel. De oudere kinderen kunnen zich uitleven op de Harvester die veel speelfuncties combineert (klimmen, glijden, zand bewerken,...). De vogelnestschommel is jaarlijks het meest bespeelde toestel voor iedereen.

Na 15 oktober verhuizen het grote werktoestel en de peuterschommel richting De Dubbele Haagjes, een binnengebied tussen Sint-Denijsestraat en Wagenmakersstraat om de verouderde toren te vervangen. De andere toestelletjes zullen we terugvinden op Walle, waar de kinderen sinds een tweetal jaar geen speelplein meer hebben.

Het project loopt nu al voor het vijfde jaar op rij en wordt telkens positief onthaald. Alle werken worden voor de stad uitgevoerd door vzw Jongerenatelier, het brugproject die voor de stad alle speelpleinen beheerd en onderhoud. Door de speeltoestellen na de zomer een vaste bestemming op een nieuw speelplein te geven, kan dit gerealiseerd worden met minimale kosten: - ?20.000 voor de toestellen van firma Eibe

? 8.000 voor de huur van het zand, het opknappen van de zandbak en materiaal

(Foto JVGK)