Grootste WO I-monument van West-Vlaanderen onthuld in Zonnebeke

Met een lengte van 48 m en 3 meter hoogte werd zaterdag 'The Long Road to Passchendaele', tijdens een herdenking aan het Schots monument in aanwezigheid van Vlaams minister Ben Weyts op de Frezenberg in Zonnebeke onthuld. Het is het grootste monument voor de Eerste Wereldoorlog in de provincie.