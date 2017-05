Grootste olijfboom van België staat deze zomer in Izegem

Pulobar was vorig jaar een grote zomerhype in de regio. Zo'n 30.000 bezoekers vonden toen de weg naar Ardooie. Dit jaar verhuist de pop-upbar van 1 juni tot en met 27 augustus naar Izegem en daar is de opbouw van de zomerbar nu volop aan de gang. Woensdagmorgen werd de grootste olijfboom van België geplant. De boom werd dinsdag rechtstreeks geleverd vanuit Spanje. De bar zal ook met nog andere bomen en groen aangekleed worden.