Grensovergang E17 in Rekkem krijgt slimme camera

"Bij het plaatsen van een ANPR-camera op een gewestweg moet de lokale overheid altijd een advies geven. Dat is ons nu gevraagd door de federale overheid, wat betekent dat de realisatie nakend is", aldus burgemeester van Menen Martine Fournier.

Menen was al langer vragende partij voor de plaatsing van een slimme camera. De grensstad heeft zelf aan nagenoeg alle grensovergangen camera's geplaatst en zo alle achterdeurtjes afgesloten, maar "de grote poort in Rekkem" bleef wagenwijd open.

"Graag op korte termijn"

"We zijn blij met deze stap", zegt burgemeester Fournier. "Minister van Binnelandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft ook al budget voorzien, dus ik hoop dat die ANPR-camera op korte termijn kan worden geplaatst."

Die camera moet onder meer de grens bewaken tegen terroristen, maar is ook een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen de grenscriminaliteit. Heel wat West-Vlaamse lokale besturen en politiezones langs de grens met Frankrijk maken al langer gebruik van ANPR-camera's. Onder coördinatie van provinciegouverneur Carl Decaluwé is er ook een West-Vlaams cameraschild opgetrokken.

(Belga)